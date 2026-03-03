Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta il tema dell’esportazione della democrazia. La grafica si concentra sui paesi dell’Iran e dell’Afghanistan, evidenziando come questa strategia venga rappresentata attraverso la satira. La vignetta è firmata dall’autore Natangelo e si inserisce in un articolo dedicato alla questione dell’esportazione della democrazia.

Il primo risultato dell’attacco all’Iran? La sepoltura definitiva del diritto internazionale Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina. Ma l’Iran non è il Venezuela Chi oggi esulta per la morte di Khamenei non sa quel che fa. Il fine non può giustificare i mezzi Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadere Iran, l’uccisione di Khamenei porta incertezza e il rischio di maggiore radicalizzazione: era lui l’argine allo sviluppo dell’atomica Il doppio standard dell’Unione europea: silenzio per le bombe di Usa e Israele su Teheran, “ferma condanna” per la rappresaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esportiamo la democrazia

Referendum: quando la democrazia formale uccide la democrazia sostanzialeReferendum sulla giustizia, Cassazione e decisioni giudiziarie: quando le regole diventano un ostacolo alla volontà popolare La democrazia può essere...

A Bologna «contro i re»: «Riscriviamo la democrazia»Movimenti Al Tpo più di mille da tutt’Italia: per resistere all’autoritarismo e inventare nuove solidarietà.

ESPORTIAMO LA DEMOCRAZIA

Aggiornamenti e notizie su Esportiamo la democrazia

Temi più discussi: Viva l’Iran libero ma costruire la democrazia è più complesso di esportare la democrazia; L’attacco preventivo per esportare democrazia; Stretto di Hormuz, Tabarelli: Difficile lo stop alle petroliere, ci sarebbero troppe ricadute; Conte: L’Italia e l’Europa si schierino contro l’attacco Usa-Israele.

Viva l’Iran libero ma costruire la democrazia è più complesso di esportare la democraziaE adesso Tu? Non dovevamo rivederci più? Questo incipit sanremese non è un collage di canzoni d’amore. È la mia triste riflessione che spero non si avveri, dove morto un Imam, a Teheran se ne fa ... ilriformista.it

Esportare la democrazia non è più il sogno dell’AmericaE così Donald Trump s’è preso il Venezuela, una nottata di bombe tanto per gradire l’assaggio, un paio di squadre speciali per portarsi via il presidente, ed è fatta, almeno per ora. Non si è preso ... ilsecoloxix.it

Buon inizio settimana da #LaPalma Qui il lunedì è vista oceano e zero stress… quasi quasi lo esportiamo Settimana leggera, mi raccomando! #IsoleCanarie #latitudinedavivere - facebook.com facebook

CI HANNO FATTO A FETTINE, ESPORTIAMO IN EUROPA LO SPOT DEL CALCIO ITALIANO DI GRAVINA youtu.be/lfO1MNZqWF0 x.com