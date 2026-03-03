Esodo da ChatGPT Claude non regge l’ondata e il server finisce momentaneamente ko

Negli ultimi giorni molte persone hanno lasciato ChatGPT e si sono trasferite su Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic. La piattaforma ha mostrato problemi tecnici a causa dell’afflusso di utenti, e il server è andato temporaneamente in tilt. Questa situazione ha causato interruzioni nel servizio e una temporanea inattività del sistema.

Roma, 3 marzo 2026 – Negli ultimi giorni si è verificato un vero e proprio esodo di utenti dalla piattaforma ChatGPT verso Claude, l'IA concorrente di Anthropic. L'incredibile aumento di traffico ha causato un sovraccarico che ha messo fuori uso temporaneamente i server di Claude, costringendo la società ad interrompere momentaneamente l'accesso al servizio per lavori di manutenzione straordinaria. Dietro la corsa verso Claude ci sono nuove funzionalità apprezzate dagli utenti, come la possibilità di importare e consultare lo storico delle conversazioni, che sembrano aver aumentato l'attrattiva del sistema.

Claude supera chatgpt dopo controversia sull’accordo militare e spinge gli utenti ad abbandonare chatgptQuesto testo esamina l’attuale scenario delle IA conversazionali, confrontando Claude con ChatGPT e analizzando le mosse di Anthropic insieme alle...

Claude: Chatbot potenziato e gratuito sfida ChatGPT con integrazioni e creazione diretta di file.Anthropic ha compiuto una mossa audace nel panorama dell'intelligenza artificiale: ha ampliato significativamente le funzionalità gratuite di Claude,...

