Quattro uomini nel regime iraniano hanno il potere di influenzare il futuro del paese. Oggi, l’aviazione di Stati Uniti e Israele ha condotto operazioni nell’Iran, mentre i leader di alto livello si trovano sotto pressione. La situazione si sviluppa con tensioni crescenti tra le potenze militari e le autorità iraniane, che si preparano a rispondere alle recenti azioni.

I leader del regime iraniano sono sotto assedio. L’aviazione di Stati Uniti e Israele ha oggi attaccato una riunione dell’Assemblea degli Esperti a Qom che era stata convocata per scegliere il successore di Ali Khamenei, ucciso sabato scorso in un raid lanciato Tel Aviv, con il supporto di Washington, contro il compound governativo collocato nel cuore della capitale iraniana. I media di Teheran hanno smentito la notizia sostenendo che l’edificio bombardato era stato evacuato poco prima. A rimarcare la minaccia ai vertici della Repubblica Islamica ci pensa Donald Trump che ha dichiarato che 49 alti esponenti iraniani sono stati uccisi aggiungendo che per la nuova leadership del Paese mediorientale “la maggior parte delle persone che avevamo in mente sono morte”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Escalation o trattative: ecco chi sono i quattro uomini che possono decidere il destino dell'Iran

