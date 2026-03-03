Epstein la prima volta di un ex Presidente al Congresso Bill Clinton vuota il sacco sul legame con il finanziere | Me lo presentò Larry Summers

Un ex presidente degli Stati Uniti ha testimoniato per la prima volta davanti a una commissione del Congresso, attraversando un episodio senza precedenti nella storia politica del paese. Durante l'audizione, ha confermato di aver incontrato un finanziere, presentato da un noto economista. Nessuna dichiarazione precedente aveva richiesto la sua presenza in Parlamento per un interrogatorio di questa portata.

Non era mai successo che un ex inquilino della Casa Bianca fosse costretto a deporre davanti a una commissione del Congresso. Ma i file di Jeffrey Epstein continuano a scuotere le fondamenta dell’establishment democratico. La scorsa settimana, a Chappaqua (New York), Bill e Hillary Clinton hanno risposto per ore alle domande della Commissione di Vigilanza della Camera, guidata dai repubblicani. Il video della deposizione, reso pubblico lunedì 2 marzo, svela per la prima volta l’origine di un legame che l’ex presidente ha sempre cercato di minimizzare. Il “gancio” di Larry Summers. Secondo la testimonianza di Clinton, l’anello di congiunzione tra lo Studio Ovale e il finanziere pedofilo fu Larry Summers, già segretario al Tesoro durante la sua amministrazione e allora presidente di Harvard. 🔗 Leggi su Open.online

