Epstein Files Hillary Clinton furiosa interrompe la deposizione Bill | Era un uomo strano Ecco come l'ho conosciuto

Durante una deposizione riguardante i file Epstein, Hillary Clinton si è infuriata e ha interrotto l'udienza, mentre Bill Clinton ha commentato che Epstein era

Washington, 3 marzo 2026 – "Ho chiuso con questa storia. Potete accusarmi di oltraggio alla corte da ora in poi". È la sfuriata di Hillary Clinton davanti alla Corta dove è stata chiamata a deporre sul caso Epstein insieme al marito Bill. Prima lo sfogo – “Se voi fate così, ho chiuso” – e poi, battendo il palmo della mano sul tavolo, si è alzata dalla sedia e ha interrotto la deposizione, dopo circa un'ora e venti minuti di testimonianza. Le deposizioni di Bill e Hillary Clinton sul caso Epstein (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il motivo della sfuriata è stata una foto fatta trapelare sui social dalla deputata repubblicana del Colorado, Lauren Boebert, in violazione del regolamento della Camera Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

