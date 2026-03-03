Durante una deposizione riguardante i file Epstein, Hillary Clinton si è infuriata e ha interrotto l’udienza, mentre Bill Clinton ha commentato che Epstein era

Washington, 3 marzo 2026 – "Ho chiuso con questa storia. Potete accusarmi di oltraggio alla corte da ora in poi". È la sfuriata di Hillary Clinton davanti alla Corta dove è stata chiamata a deporre sul caso Epstein insieme al marito Bill. Prima lo sfogo – “Se voi fate così, ho chiuso” – e poi, battendo il palmo della mano sul tavolo, si è alzata dalla sedia e ha interrotto la deposizione, dopo circa un'ora e venti minuti di testimonianza. Le deposizioni di Bill e Hillary Clinton sul caso Epstein (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il motivo della sfuriata è stata una foto fatta trapelare sui social dalla deputata repubblicana del Colorado, Lauren Boebert, in violazione del regolamento della Camera Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Epstein Files, Hillary Clinton furiosa interrompe la deposizione. Bill: “Era un uomo strano. Ecco come l’ho conosciuto”

Epstein files, oggi Bill Clinton in audizione alla Camera dopo la testimonianza della moglie HillaryDopo Hillary Clinton, oggi è il turno di Bill Clinton di testimoniare alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso degli Epstein files.

Leggi anche: Hillary Clinton, la deposizione di 6 ore: «Non ho mai incontrato Epstein, sono inorridita». E attacca Trump

Approfondimenti e contenuti su Epstein Files

Temi più discussi: Agorà - Caso Epstein Files, Hillary Clinton ribalta le accuse: Interrogate Trump non me - Video; Caso Epstein, tocca ai Clinton. Oggi parla Bill: Non avevo idea dei suoi crimini; Caso Epstein, Bill Clinton: Non avevo idea dei crimini. Hillary: Mai visto; Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump'. Oggi l'audizione di Bill Clinton.

Caso Epstein, Bill Clinton: Non avevo idea dei crimini. Hillary: Mai vistoLa deposizione dell'ex segretaria di Stato Usa davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, che l’ha chiamata a deporre nell'ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, è durata circa sei ore. N ... tg24.sky.it

Hillary Clinton si difende e rilancia sugli Epstein Files: chiedete a Trump, non a meNella deposizione davanti alla commissione parlamentare l'ex Segretario di Stato e First Lady nega di aver incontrato Epstein e invita a chiedere a Trump ... fanpage.it

FOGGIA NEGLI 'EPSTEIN FILES' Nei documenti desecretati dal dipartimento Giustizia degli Stati Uniti compaiono studi di rilevanza internazionale, tra cui uno di Foggia, finiti nelle conversazioni mail per costruire una teoria alternativa e potenzialmente riserv - facebook.com facebook

Cosa c’entra l’attacco all’Iran e gli Epstein files: Trump è ricattabile da Netanyahu L'editoriale di @SansonettiUnita x.com