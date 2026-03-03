Epstein files Clinton | Me lo presentò l’ex segretario al Tesoro Summers

Bill Clinton ha spiegato che la sua conoscenza con Jeffrey Epstein nacque grazie all’intermediazione dell’ex segretario al Tesoro Summers. Clinton ha dichiarato di aver incontrato Epstein in diverse occasioni, senza specificare il numero esatto di incontri o le attività svolte insieme. La relazione tra i due è stata oggetto di attenzione dopo la pubblicazione di documenti relativi ai cosiddetti “Epstein files”.

Bill Clinton ha raccontato le origini della sua relazione con Jeffrey Epstein. L’ex presidente, in base al video diffuso oggi dalla Commissione per la Vigilanza della Camera sulla deposizione della scorsa settimana, ha detto che, intorno al 2001 o 2002, l’ex segretario del Tesoro Larry Summers, allora presidente di Harvard, lo chiamò per dire che Epstein, una “persona affamata di informazioni” che aveva donato milioni per la ricerca sul cervello all’Università di Harvard, voleva parlargli di economia e politica. Clinton ha accettato l’offerta di Epstein e ha raccontato che insieme hanno fatto un viaggio con la sua fondazione, la Clinton Global Initiative, intorno al 2002. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Epstein files, si dimette Lawrence Summers ex rettore di Harvard
L'economista Lawrence Summers, ex rettore dell'Università di Harvard, si dimetterà dal suo ruolo di docente dell'ateneo alla fine dell'anno...

Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: "Non l'ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump"
L'ex segretario di Stato...

Lawrence Summers, economista di Harvard ed ex segretario al Tesoro USA, lascia l’insegnamento a fine anno. La scelta arriva dopo i documenti sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein anche dopo la condanna. - via @nytimes x.com

L’economista ed ex Segretario al Tesoro di Bill Clinton, Larry Summers, ha annunciato mercoledì l’intenzione di ritirarsi dalla cattedra presso l’Università di Harvard alla fine dell’anno accademico, a causa delle indagini sui suoi legami con il condannato per re - facebook.com facebook