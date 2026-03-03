Epstein era strano ma non sapevo degli abusi | la difesa di Bill Clinton nei video inediti dell’interrogatorio

Durante un interrogatorio avvenuto il 26 e 27 febbraio, un ex presidente e la sua ex first lady sono stati interrogati dalla Commissione a guida repubblicana riguardo a Epstein e Ghislaine Maxwell. I video registrati mostrano le risposte della coppia, che si sono confrontate con domande sulla personalità di Epstein e sugli abusi di cui si parla pubblicamente. Le registrazioni sono state rese note di recente, offrendo uno sguardo inedito sui loro dialoghi.

I video risalgono al 26 e 27 febbraio, quando dalla loro residenza di Chappaqua, nello Stato di New York, l’ex coppia presidenziale si è sottoposta al fuoco di domande della Commissione a guida repubblicana su Epstein e sulla sua complice Ghislaine Maxwell. Hillary, che ha parlato con grande determinazione durante tutta la deposizione, ha riconfermato davanti alle telecamere, e con molta irritazione, di non essere mai stato sull’isola del finanziere pedofilo, così come in nessuno dei suoi uffici o case. Qualche giorno prima dell’intervento davanti alla Commissione, poi, aveva accusato l’amministrazione del presidente Donald Trump di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

