Emma Carratelli morta in Erasmus il cordoglio dell'università di Cordoba | Vola in alto

L'università di Cordoba ha annunciato la morte di una studentessa di 24 anni, avvenuta durante un soggiorno Erasmus. La giovane stava partecipando a un programma di scambio culturale quando si è verificato il decesso. L’ateneo ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una studentessa che aveva scelto di vivere un’esperienza all’estero. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e familiari.