Emilia-Romagna | nuova rete specialisti per azzerare le attese

In Emilia-Romagna è stata avviata una nuova rete di specialisti con l’obiettivo di ridurre le attese per le visite. La regione sta attuando un cambiamento strutturale nella sanità, con l’intento di migliorare l’organizzazione delle cure territoriali e rendere più efficiente l’accesso ai servizi medici. La riforma coinvolge diversi professionisti e mira a riorganizzare il sistema sanitario locale.

La sanità dell'Emilia-Romagna sta attraversando una trasformazione strutturale che promette di ridisegnare la mappa delle cure territoriali. Nel quartier generale della regione è stato firmato un accordo storico che riorganizza il lavoro degli specialisti ambulatoriali, creando nuove aggregazioni funzionali per sconfiggere le liste d'attesa. Questa iniziativa mira a spostare il peso delle visite specialistiche fuori dai grandi ospedali, riservandoli esclusivamente ai casi complessi e lasciando ai professionisti in rete il compito di gestire i pazienti cronici e fragili. Il documento siglato vede al centro la figura di Francesco Ventura, segretario regionale del sindacato Sumai-Assoprof, che definisce l'intesa come un tassello fondamentale nella costruzione della nuova rete sanitaria.