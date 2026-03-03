Elisa sbranata e uccisa dal pitbull del compagno | l' uomo a processo per omicidio

Il 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, una donna di 29 anni incinta di sei mesi, è stata sbranata e uccisa dal pitbull del suo compagno, Christophe Ellul, un uomo francese di 52 anni. Ellul è ora sotto processo con l’accusa di omicidio colposo. La tragedia ha portato all’apertura di un procedimento legale per fare luce sulla vicenda.

Omicidio colposo. È questa l'accusa di cui deve rispondere Christophe Ellul, un uomo francese di 52 anni il cui pitbull aveva sbranato il 16 novembre 2019 la compagna ventinovenne Elisa Pilarski, incinta di sei mesi. Il processo nei suoi confronti si è aperto nella mattina di oggi, martedì 3. 🔗 Leggi su Today.it Hanna uccisa dal compagno: dubbi su strangolamento e soffocamento, l’uomo va ai domiciliariMilano, 27 febrbaio 2026 – E' stato scarcerato e va ai domiciliari Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco arrestato oltre un anno fa, nel... Imani Dia Smith del Re Leone uccisa a 26 anni: arrestato il compagno per omicidioImani Dia Smith, ex attrice bambina che aveva interpretato il ruolo della giovane Nala nella produzione di Broadway de Il Re Leone, è morta domenica...