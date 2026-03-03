Elica assegnati a Firenze i Tricolori invernali 2026 | Giorgi campione assoluto Randi regina tra le Ladies

A Firenze si sono svolti i Tricolori invernali 2026 con 87 specialisti presenti al Tav Le Cascine. Graziano Giorgi si è aggiudicato il titolo assoluto dopo uno shoot-off prolungato, mentre tra le Ladies Silvia Randi ha vinto l’oro. La competizione ha visto coinvolti atleti di diverse età e livelli, con molte prove e momenti di grande tensione.

Al Tav Le Cascine 87 specialisti in pedana per il Campionato d'Inverno 2026. Titolo Assoluto a Graziano Giorgi dopo uno shoot-off infinito, tra le Ladies oro a Silvia Randi. Il Tav Le Cascine ha fatto da palcoscenico al Campionato d'Inverno di Elica 2026, appuntamento che ha assegnato gli scudetti tricolori della stagione fredda. In pedana 87 specialisti del bersaglio bianco-arancio, protagonisti di un fine settimana intenso e spesso deciso soltanto allo spareggio. A conquistare il titolo più prestigioso è stato Graziano Giorgi di Porcari (LU), che ha chiuso con il punteggio di 1010+9. Ben sette tiratori avevano terminato la serie regolamentare senza errori, rendendo necessario lo shoot-off per stabilire il vincitore.