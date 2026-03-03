Elezioni provinciali Ufficializzati i risultati | fissata la data di proclamazione degli eletti

La Provincia di Caserta ha reso noti i risultati ufficiali delle elezioni provinciali svoltesi il primo marzo. Sono stati definiti i dati relativi alle schede votate e ai candidati eletti, con la data di proclamazione degli eletti già fissata. La comunicazione arriva dopo lo scrutinio completato e la verifica finale dei voti espressi.

Il nuovo consiglio provinciale entrerà in carica il 4 marzo. Il presidente Colombiano ai consiglieri eletti: "Non conta il gruppo di appartenenza, non contano le etichette di maggioranza o di opposizione. Qui non si misurano contrapposizioni ideologiche, ma si costruiscono soluzioni concrete" Sono stati ufficializzati dalla Provincia di Caserta i risultati dello scrutinio delle elezioni provinciali del 1° marzo scorso. Il documento non si limita a certificare il numero di voti assoluti, ma definisce le cifre elettorali ponderate di ciascuna lista e le cifre individuali dei singoli candidati, applicando i coefficienti previsti dalla legge Delrio in base alle fasce di popolazione dei comuni del casertano.