Elettra Lamborghini ha il megafono del Fantasanremo | è lei la vincitrice del premio della critica
Elettra Lamborghini ha ricevuto il premio della critica al Fantasanremo 2026, nonostante si sia classificata negli ultimi posti al Festival di Sanremo. La cantante è stata protagonista della manifestazione, e un riconoscimento le è stato consegnato in occasione di questa edizione. La cerimonia si è svolta durante l’evento, con la partecipazione di vari artisti e pubblico presente.
Elettra Lamborghini è stata la mattatrice del Festival di Sanremo 2026 e, sebbene si sia classificata negli ultimi posti, c'è stato qualcuno che ha voluto comunque renderle omaggio: ecco il premio assegnatole dal Fantasanremo.
Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa: "Basta festini! Portatemi un megafono"Prosegue la battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” a Sanremo.
Elettra Lamborghini è la star di Domenica In Speciale Sanremo: il megafono è una borsa per il rossettoElettra Lamborghini ha letteralmente infiammato il palco di Domenica In Speciale Sanremo: cosa ha conservato nel suo megafono-borsetta?.
