Elettra Lamborghini ha il megafono del Fantasanremo | è lei la vincitrice del premio della critica

Elettra Lamborghini ha ricevuto il premio della critica al Fantasanremo 2026, nonostante si sia classificata negli ultimi posti al Festival di Sanremo. La cantante è stata protagonista della manifestazione, e un riconoscimento le è stato consegnato in occasione di questa edizione. La cerimonia si è svolta durante l’evento, con la partecipazione di vari artisti e pubblico presente.

Elettra Lamborghini è stata la mattatrice del Festival di Sanremo 2026 e, sebbene si sia classificata negli ultimi posti, c'è stato qualcuno che ha voluto comunque renderle omaggio: ecco il premio assegnatole dal Fantasanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa: "Basta festini! Portatemi un megafono"Prosegue la battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” a Sanremo.

Elettra Lamborghini è la star di Domenica In Speciale Sanremo: il megafono è una borsa per il rossettoElettra Lamborghini ha letteralmente infiammato il palco di Domenica In Speciale Sanremo: cosa ha conservato nel suo megafono-borsetta?.

Tutto quello che riguarda Elettra Lamborghini

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Elettra Lamborghini - Voilà - Video; Sanremo 2026, chi è Elettra Lamborghini. Testo e significato del brano 'Voilà'; Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella Carrà; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone.

Elettra Lamborghini show con Mara Venier: «Mi sono fatta il c*lo tre mesi». Il telefono comparso dal fondoschiena e la festa rovinata a LeclercElettra Lamborghini è stata l'animatrice del Festival di Sanremo. La cantante di Voilà irrompe nello studio di Domenica In con un vassioio di pasticcini. E lo ... leggo.it

Elettra Lamborghini arrabbiatissima dietro le quinte di Sanremo 2026: perché minacciava di non cantareElettra Lamborghini minaccia di non esibirsi a Sanremo 2026 per un problema con le ballerine: il retroscena shock. rds.it

Elettra Lamborghini e la sua “mamma bilaterale” Davvero uniche Come hanno festeggiato - facebook.com facebook

IL CAOS DI ELETTRA LAMBORGHINI. #DomenicaIn #Sanremo2026 x.com