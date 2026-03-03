Elette le rappresentanti regionali del Servizio Civile | c' è anche una ragazza di Santarcangelo

Nelle giornate del 20 e 21 febbraio a Roma si è svolta l’assemblea nazionale dei rappresentanti degli operatori volontari del Servizio Civile Universale. Durante l’incontro sono state elette le nuove rappresentanti regionali, tra cui anche una giovane proveniente da Santarcangelo. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti provenienti da tutta Italia e si è concentrato sulla definizione degli incarichi a livello territoriale.

