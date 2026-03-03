eleonora giorgi e il messaggio per il nipotino prima di morire il dettaglio inedito a un anno dalla morte

A un anno dalla morte di Eleonora Giorgi, si svela un messaggio inedito che aveva scritto per il nipotino prima di lasciare questa vita. L’attrice, nota per il suo ruolo in “Borotalco” e per numerose commedie italiane, è scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni. La famiglia ha condiviso il dettaglio durante una commemorazione pubblica.

Il figlio Paolo Ciavarro svela: ""Pochi giorni prima di andarsene Eleonora ha registrato un vocale di quattro minuti per l'amatissimo nipotino. Io ero dietro di lei e piangevo"Gabriele È trascorso un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, l’amatissima protagonista di “Borotalco” e di tante altre commedie del cinema e della fiction italiana, morta a 71 anni il 3 marzo del 2025. Ma l’attrice che negli ultimi mesi di vita ha reso pubblica e ha condiviso con il pubblico la sua battaglia contro un tumore al pancreas, non è stata dimenticata. Così i figli Paolo Ciavarro (nato dall’unione con Massimo Ciavarro) e Andrea Rizzoli (nato dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli) hanno voluto ricordarla in tv a “Verissimo”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

