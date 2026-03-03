eleonora giorgi e il messaggio per il nipotino prima di morire il dettaglio inedito a un anno dalla morte

A un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, nota attrice italiana, si sono diffuse notizie su un messaggio inviato al nipotino prima della sua morte. Giorgi, protagonista di film come “Borotalco”, è deceduta il 3 marzo 2025 a 71 anni. Le circostanze del suo addio sono state al centro di molte discussioni e sono emersi dettagli inediti riguardanti le ultime volontà dell’attrice.

Il figlio Paolo Ciavarro svela: ""Pochi giorni prima di andarsene Eleonora ha registrato un vocale di quattro minuti per l'amatissimo nipotino. Io ero dietro di lei e piangevo"Gabriele È trascorso un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, l’amatissima protagonista di “Borotalco” e di tante altre commedie del cinema e della fiction italiana, morta a 71 anni il 3 marzo del 2025. Ma l’attrice che negli ultimi mesi di vita ha reso pubblica e ha condiviso con il pubblico la sua battaglia contro un tumore al pancreas, non è stata dimenticata. Così i figli Paolo Ciavarro (nato dall’unione con Massimo Ciavarro) e Andrea Rizzoli (nato dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli) hanno voluto ricordarla in tv a “Verissimo”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

