el mencho in messico i funerali del leader del cartello di jalisco new generation

Lunedì in Messico si sono svolti i funerali di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, leader del cartello di Jalisco New Generation. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni locali, attirando numerosi presenti. Con questa occasione, è stato reso omaggio a una figura di spicco nel traffico di droga. La notizia arriva dopo la conferma della sua morte attraverso fonti ufficiali.

Si sono tenuti in Messico, lunedì, i funerali di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho“, leader del Nuovo Cartello di Jalisco. Il corpo del boss è stato portato in un cimitero a Guadalajara. Oseguera Cervantes, ucciso dall’esercito messicano poco più di una settimana fa, è morto per ferite multiple da arma da fuoco, secondo un certificato di morte ottenuto dall’Associated Press. L’uccisione dell’uomo meglio conosciuto come “El Mencho” ha scatenato violenze in circa 20 stati. Il suo corpo è stato portato a Città del Messico dove è stata eseguita l’autopsia e poi è stato consegnato alla sua famiglia sabato, ha detto l’ufficio del procuratore generale in una breve dichiarazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

