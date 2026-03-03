El corajo no me manca… xe la sfiga che me frega!

3 mar 2026

Il secondo appuntamento della rassegna Sipari di Primavera 2026 presenta la commedia brillante “El corajo no me manca… xe la sfiga che me frega!” tratta da “Non è vero ma ci credo” di Peppino de Filippo, con adattamento e regia di Sandro Cappellozza. La rappresentazione è realizzata dalla Compagnia Le Acque Mosse Aps e si svolge in una cornice teatrale dedicata alle opere di commedia.

