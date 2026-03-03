Edicole il sottosegretario Barachini plaude all’esenzione dal canone disposta a Fossacesia

Il consiglio comunale di Fossacesia ha deciso di esentare le edicole dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria ha espresso soddisfazione per la misura adottata. La decisione riguarda gli esercenti di edicole che operano sul territorio comunale. La delibera è stata approvata recentemente dal consiglio comunale.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri chiama il sindaco: "Un aiuto concreto dal territorio per sostenere un comparto ancora decisivo per il sistema dell'informazione" Parole di apprezzamento sono state espresse dal senatore che ha telefonato al sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, con cui ha conversato a lungo sui temi dell'editoria, sulle difficoltà che stanno attraversando le edicole in tutta Italia e sulle misure messe in campo a livello nazionale a sostegno del comparto."Questa mattina ho telefonato al Sindaco di Fossacesia per complimentarmi della decisione di esentare le edicole dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.