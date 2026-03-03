Eddie Brock fa l'ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano

Da fanpage.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock si è piazzato all'ultimo posto a Sanremo e ha deciso di segnare quel momento con un tatuaggio. Ha scelto di farsi incidere il numero 30 sulla mano, come ricordo della partecipazione. La scelta è stata condivisa sui social, dove ha mostrato il tatuaggio e ha spiegato che rappresenta un momento importante nella sua vita.

Nuovo tatuaggio per Eddie Brock, che si è tatuato il numero 30 in ricordo dell'esperienza sanremese, chiusa con l'ultimo posto in classifica!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pagelle duetti e cover di Sanremo 2026 in diretta: Eddie Brock fa troppo il Fabrizio Moro voto 6.5Sanremo, 27 febbraio 2026 – Ecco le pagelle della serata del Festival di Sanremo tradizionalmente più attesa dal pubblico: quella dei duetti.

“Avvoltoi” di Eddie Brock a Sanremo 2026: significato, temi e l’urgenza di una canzone che non fa scontiEddie Brock arriva a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, un titolo che è già un’immagine netta: gli avvoltoi girano sopra, aspettano, fiutano la debolezza.

Una selezione di notizie su Eddie Brock

Temi più discussi: Eddie Brock: da valigie nei b&b a Sanremo grazie a TikTok; Sorpresa Eddie Brock, applausi per il supereroe indie di TikTok a Sanremo; Chi è Eddie Brock, al Festival di Sanremo dall'Aurelio; Eddie Brock in gol a Sanremo: Che emozione esordire al Festival.

eddie brock eddie brock fa lEddie Brock: genitori, perché si chiama così e nome vero/ Pseudonimo nato dall’amore per i fumettiEddie Brock: chi sono i genitori? Volati a Sanremo da Roma per sostenerlo. Il suo vero nome e la scelta dello pseudonimo: Nato dai fumetti ... ilsussidiario.net

eddie brock eddie brock fa lEddie Brock, fidanzata e genitori: chi sono?/ La passione per la musica nata in macchina grazie al papàChi sono la fidanzata e i genitori di Eddie Brock: il cantante è fidanzato da cinque anni ma non è chiaro chi sia la compagna. I genitori ... ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.