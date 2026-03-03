Eddie Brock fa l'ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano
Eddie Brock si è piazzato all'ultimo posto a Sanremo e ha deciso di segnare quel momento con un tatuaggio. Ha scelto di farsi incidere il numero 30 sulla mano, come ricordo della partecipazione. La scelta è stata condivisa sui social, dove ha mostrato il tatuaggio e ha spiegato che rappresenta un momento importante nella sua vita.
Pagelle duetti e cover di Sanremo 2026 in diretta: Eddie Brock fa troppo il Fabrizio Moro voto 6.5Sanremo, 27 febbraio 2026 – Ecco le pagelle della serata del Festival di Sanremo tradizionalmente più attesa dal pubblico: quella dei duetti.
“Avvoltoi” di Eddie Brock a Sanremo 2026: significato, temi e l’urgenza di una canzone che non fa scontiEddie Brock arriva a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, un titolo che è già un’immagine netta: gli avvoltoi girano sopra, aspettano, fiutano la debolezza.
