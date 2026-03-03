Eddie Brock fa l'ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano

Eddie Brock si è piazzato all'ultimo posto a Sanremo e ha deciso di segnare quel momento con un tatuaggio. Ha scelto di farsi incidere il numero 30 sulla mano, come ricordo della partecipazione. La scelta è stata condivisa sui social, dove ha mostrato il tatuaggio e ha spiegato che rappresenta un momento importante nella sua vita.