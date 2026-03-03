Il 26 febbraio 2026 si è svolta la 51ª edizione dei César, i principali premi del cinema francese. Durante la cerimonia, il volto di Jim Carrey è apparso in una scena e ha fatto scoppiare il web, con molti utenti che hanno commentato dicendo “È un sosia!”. La discussione ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi seguiva l’evento in diretta online.

Il 26 febbraio 2026, la 51ª edizione dei César, i premi più importanti del cinema francese, si è svolta all’Olympia di Parigi con un ospite d’eccezione: Jim Carrey, l’attore canadese entrato nell’immaginario collettivo grazie a film come The Mask, Ace Ventura e The Truman Show, saliva sul palco per ricevere il César Onorario alla carriera, succedendo a Julia Roberts nell’albo d’oro di questo prestigioso riconoscimento. La serata sembrava destinata a restare nella memoria come un momento di grande emozione. E in effetti lo è stata, ma non solo per le ragioni attese. Nei giorni successivi, sui social network si è scatenata una delle teorie del. 🔗 Leggi su Cultweb.it

"È un sosia!": il momento ai César 2026 quando il volto di Jim Carrey ha fatto esplodere il web (ma la verità è molto più semplice)

Jim Carrey ai César: non è lui ma un sosia, come si è diffusa la teoria sul web Tra protesi di scena e discorsi in francese, ecco tutta la verità sul giallo di Parigi Parigi è da sempre… Parigi è da sempre la città dei sogni e...

Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c'era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante...

I premi César hanno dovuto smentire che Jim Carrey sia stato sostituito da un sosiaUna classica e balzana teoria del complotto è sfuggita di mano dopo un discorso un po' strano ai premi francesi ... ilpost.it

Jim Carrey è irriconoscibile, l’attore ai César Awards scatena la teoria del sosia: era davvero lui?In quanto a Jim Carrey, l’attore non ha ancora mai parlato di tutto ciò. A farlo è stata la sua portavoce, Marleah Leslie, che è stata lapidaria: Jim Carrey ha partecipato ai César Awards, dove ha ... deejay.it

Negli ultimi giorni una delle più classiche e balzane teorie del complotto applicate alle celebrità ha coinvolto l’attore Jim Carrey, dopo un discorso un po’ strano alla cerimonia dei premi César - facebook.com facebook

No, #JimCarrey non ha mandato qualcun altro ai César al posto suo x.com