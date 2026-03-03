È lecchese la guida di Unitel Lombardia associazione a sostegno dei Comuni

Una nuova associazione è stata creata in Lombardia, chiamata Unitel Lombardia, e si occupa di sostenere i Comuni della regione. Questa realtà si sviluppa in collaborazione con l’Unitel nazionale, condividendone i principi fondamentali e la filosofia, ma concentrandosi maggiormente sulle esigenze e le caratteristiche del territorio lombardo. La guida dell’organizzazione è di origine lecchese.

Unitel Lombardia, spiegano i promotori, rappresenta un passo naturale.