Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente la fine della sua collaborazione con il settimanale Chi, lasciando il ruolo di direttore dopo più di vent’anni. La decisione arriva poco dopo aver concluso la conduzione del Grande Fratello Vip, segnando la conclusione di un lungo periodo professionale nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Alfonso Signorini chiude un altro capitolo importante della sua carriera. Dopo aver salutato la conduzione del Grande Fratello Vip, il giornalista dice addio anche alla storica direzione del settimanale Chi, mettendo fine a un percorso lungo oltre vent’anni. Una scelta che segna la fine di un’epoca nel panorama del gossip italiano. “Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo”. Con queste parole Alfonso Signorini ha annunciato il suo congedo. Un messaggio diretto, personale, senza giri di parole. Signorini è stato direttore responsabile del settimanale dal 2006 al 2023, per poi assumere il ruolo di direttore editoriale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “È il momento di farlo”: Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi

