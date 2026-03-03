È già finita l’avventura di Klopp alla Red Bull? Il matrimonio non funziona nessuno dei due è contento L’Equipe

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’esperienza di Jurgen Klopp alla guida del calcio nel gruppo Red Bull potrebbe essere giunta al termine. La collaborazione tra l’allenatore e l’organizzazione sembra non funzionare, con entrambe le parti che manifestano insoddisfazione. Klopp aveva assunto il ruolo di direttore generale del settore calcio del gruppo il 1° gennaio 2025.

Il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten scrive di tensioni nel gruppo, c'è insoddisfazione reciproca. Il gruppo non è soddisfatto delle sue scelte e lui vorrebbe tornare in panchina Liverpool's German manager Jurgen Klopp addresses a press conference on March 6, 2024 in Prague on the eve of the UEFA Europa League football match between Liverpool and AC Sparta Prague. (Photo by Michal Cizek AFP) Siamo già ai titoli di coda tra il gruppo Red Bull e Jurgen Klopp. Aveva destato molto scalpore la sua assunzione come direttore generale del calcio nel gruppo Red Bull il 1° gennaio 2025. Un incarico molto ben remunerato: 12 milioni di euro l’anno (fu duramente accusato per la sua scelta professionale, i tedeschi scrissero di tradimento). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Klopp Real Madrid, nome clamoroso per sostituire Xabi Alonso! Ma in Red Bull escono allo scoperto e rivelano il futuro del tecnico. Nessun dubbio ormai

Fi, Verstappen potrebbe lasciare Red Bull: già una voce nel paddock

