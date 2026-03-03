E’ crisi tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini? Vivono già in case separate situazione burrascosa | l’indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio

Si parla di tensioni tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini, con voci che indicano una separazione delle rispettive abitazioni e una situazione complicata tra i due. La coppia, che aspetta il loro secondo figlio, sembra attraversare un momento difficile. La notizia circola a pochi mesi dall’arrivo del nuovo nato, sollevando curiosità sulla loro situazione attuale.

Secondo il settimanale "Chi", la conduttrice e lo chef pluristellato non vivrebbero più sotto lo stesso tetto e avrebbero già coinvolto gli avvocati Tira aria di crisi anche in una delle coppie che fa da trait d’union tra il mondo dello spettacolo e quello dell’alta cucina. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione tra la conduttrice televisiva Roberta Morise e lo chef pluristellato Enrico Bartolini sarebbe giunta al capolinea. A lanciare l’indiscrezione, descrivendo una crisi che viene definita “burrascosa”, è la rubrica C’è Chi. Stando a quanto trapelato, la frattura tra i due sarebbe talmente profonda da averli già portati a vivere in case separate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Roberta Morise e Bartolini si sono lasciati”, l’indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlioRoberta Morise ed Enrico Bartolini si sarebbero lasciati a soli quattro mesi dalla nascita del loro secondo figlio.

Roberta Morise, matrimonio finito dopo la nascita del secondo figlio. L’indiscrezioneA quattro mesi dalla nascita del secondo figlio, sarebbe finito il matrimonio tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini.

Tutti gli aggiornamenti su Roberta Morise

Temi più discussi: Roberta Morise ed Enrico Bartolini, dopo due anni e due figli c’è aria di crisi; Roberta Morise e Bartolini si sono lasciati, l'indiscrezione a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio; Roberta Morise, addio choc a Enrico Bartolini. L’indiscrezione sulla rottura dopo la nascita del secondo figlio; Roberta Morise, matrimonio finito dopo la nascita del secondo figlio. L’indiscrezione.

Due anni d’amore e due figli: Roberta Morise ed Enrico Bartolini verso il divorzio?La crisi della coppia sarebbe più grave di quello che era parso finora, tanto che si parla addirittura di divorzio. Ecco cosa sta succedendo ... iodonna.it

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, nuovi retroscena sulla fine del matrimonio: La crisi non può essere superata perché…Roberta Morise ed Enrico Bartolini, nuovi retroscena sulla fine del matrimonio: La crisi non può essere superata perché…. isaechia.it

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, il matrimonio è finito «Non abitano più sotto lo stesso tetto» - facebook.com facebook

ROBERTA MORISE ED ENRICO BARTOLINI: LA CRISI PROFONDA E LA ROTTURA Anteprima C'è Chi dice mercoledì in edicola x.com