Due successi per la Tifata Boxe ai campionati regionali Under 15

Carlo D'Angelo e Giuseppe Griffo si mettono in mostra sul ring. La soddisfazione del maestro Giuseppe Perugino: "Si sono fatti onore" La Tifata Boxe “Prisco Perugino” di San Prisco si fa onore ai campionati regionali Under 15 che si sono svolti a Marcianise presso la tensostruttura delle Fiamme Oro conquistando due vittorie. Ad entusiasmare il pubblico presente a bordo ring le prestazioni di Carlo D'Angelo, nella categoria 44 kg, che prima ha battuto ai punti Emanuele Maiano della Boxe Tessitore e poi ha sconfitto Achille Ciardiello della Boxe Matese. Netto il divario tecnico tra D'Angelo e i suoi avversari, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dal maestro Giuseppe Perugino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Esordio vincente per Umberto Natali ai campionati regionali esordienti di boxePrimo incontro ufficiale in assoluto in carriera per il giovane pugile della FightClub di Gallipoli che ha preso parte al torneo che si è svolto nei...

Boxe. Due bronzi tricolori per la Pugilistica Lucchese ai campionati assoluti a TriesteLa stagione 2025 della Pugilistica Lucchese si è chiusa in bellezza ai campionati italiani assoluti a Trieste, dove entrambe le atlete lucchesi in...