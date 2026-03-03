Due lupi predano un capriolo nelle campagne del paese

Nelle campagne del paese, due lupi sono stati avvistati mentre predavano un capriolo, aggiungendosi ai recenti episodi di predazione di due asinelli e a un incontro ravvicinato con una donna in Val di Rabbi. La presenza dei lupi si ripresenta nella regione, suscitando attenzione tra la popolazione locale. Nessun dettaglio su eventuali interventi o conseguenze è stato comunicato.

Dopo il caso dei due asinelli predati e della donna in Val di Rabbi che ha avuto un incontro ravvicinato, i lupi tornano al centro della scena in Trentino. Questa volta a Terre d’Agide, dove l’amministrazione comunale ha reso nota la predazione da parte di due lupi nelle campagne in località Ai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

