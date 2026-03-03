Dubai corazzata | i bunker di lusso in caso di attacco iraniano

Dopo gli attacchi iraniani a Dubai, sono stati scoperti bunker di lusso nascosti all’interno di alcuni edifici della città. Queste strutture sono state identificate come parte di un sistema di protezione speciale e si trovano in diversi palazzi di alto livello. La presenza di questi rifugi di lusso ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali.

Gli imprevisti attacchi aerei iraniani hanno rotto la bolla di cristallo nella quale era immersa Dubai, la città patinata degli Emirati Arabi Uniti. Con lussuose panic room o seminterrati fortificarti di serie, le case che ospitano le personalità più ricche della "Miami del Medio Oriente" si corazzano in via precauzionale. Inaspettatamente, queste modalità di prevenzione residenziali a cinque stelle si sono rivelate una scelta ottima, dando un rifugio sicuro (e bellissimo) a imprenditori miliardari e influencer. Da quanto ha riportato Corriere Adriatico, il Palazzo Zabeel, dove vive la famiglia Al Maktoum – i sovrani di Dubai – sarebbe dotato di diverse stanze di sicurezza tecnologicamente avanzate.