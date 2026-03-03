Dramma in crociera per 563 italiani è alta tensione | cosa sta succedendo

A bordo di una crociera nel Golfo Persico, 563 italiani si trovano in una situazione di grande incertezza a causa di tensioni nella zona. La nave è attualmente ferma mentre i passeggeri affrontano un clima di preoccupazione e nervosismo. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle prossime mosse e il viaggio è stato interrotto senza preavviso.

La tensione nel Golfo Persico ha trasformato una normale crociera in un'incertezza senza fine per centinaia di turisti italiani. La MSC Euribia, tra le navi più colpite, è ferma da tre notti al porto di Dubai, mentre l'escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran impedisce ogni piano di rientro. I passeggeri, tra cui oltre una decina di cagliaritani, vivono ore sospese tra notizie frammentarie, aggiornamenti contrastanti e l'attesa di un ritorno in patria che sembra ancora lontano. Turisti bloccati a Dubai. La situazione a bordo della MSC Euribia è gestita dalla compagnia: secondo quanto riporta Il Messaggero, gli ospiti e l'equipaggio sono costantemente assistiti dal personale di bordo e i servizi dedicati all'accoglienza proseguono regolarmente.