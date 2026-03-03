Dove vedere in tv Busto Arsizio-Conegliano A1 volley femminile 2026 | orario programma gara-2 streaming

Inizia la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile con la partita tra Busto Arsizio e Conegliano. La squadra ospite ha concluso con un punteggio di 3-1, portandosi in vantaggio nella serie. La gara viene trasmessa in diretta televisiva, con orario e programma di gara-2 disponibili, e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Conegliano ha sudato più del previsto in avvio dei playoff scudetto, ma è riuscita a sconfiggere Busto Arsizio per 3-1 e a portarsi in vantaggio nella serie dei quarti di finale. Le Campionesse d'Italia conducono per 1-0 e sono dunque a metà dell'opera: serve un'altra vittoria per qualificarsi alla semifinale da disputare contro la vincente di Novara-Chieri, mentre le lombarde sono chiamate a imporsi nel secondo confronto se vorranno meritarsi la bella di spareggio. La gara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20.30) nella tana delle Farfalle, desiderose di complicare il cammino alle favorite Pantere, che nel corso di questa stagione hanno perso tre partite.