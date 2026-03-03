DOVE VAI SE NON SAI CHI SEI? Al via la IX Edizione di ASTERLazio!

È iniziata la nona edizione di ASTERLazio, un evento dedicato a giovani laziali che si avvicinano al mondo della formazione e del lavoro. L’iniziativa si svolge ogni anno e coinvolge decine di migliaia di partecipanti provenienti dalla regione, offrendo strumenti, incontri e opportunità per orientarsi e fare scelte consapevoli sul proprio futuro. L’evento rappresenta un punto di riferimento per chi cerca risposte e orientamento.

Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare. Da oltre nove anni, ASTERLazio rappresenta il punto di riferimento per decina di migliaia di giovani laziali che si affacciano al mondo della formazione e del lavoro, offrendo loro strumenti, incontri e opportunità per una scelta. 🔗 Leggi su Romatoday.it Se non sai cosa fare a Milano vai a Capital JamIeri sera ho avuto la piacevole occasione di assistere alla serata Capital Jam, tenuta alla fabbrica del vapore, a Milano. “Chi è la moglie di Ulisse? Maria Luisa”. La IX edizione de “Il Collegio, “una massa di incapaci. La scuola? Uno sfondo”. La critica che lo stroncaNella nona edizione de Il Collegio, il tentativo di ricostruire un ambiente scolastico d’altri tempi si intreccia con meccanismi televisivi ormai ben... Altri aggiornamenti su Edizione di Discussioni sull' argomento Festival di Sanremo 2026, chi è Levante con la canzone Sei tu. FOTO; Stelle italiane e internazionali, giovani talenti ma non solo: dal 26 febbraio al 1 marzo la prima edizione del festival Merate Jazz nel cuore della Brianza lecchese; Sanremo parla (e canta) romano: conduttori, cantanti e ospiti dalla Capitale all'Ariston; Amazon: 5 ottimi prodotti TUBBZ per la propria collezione a basso prezzo, c'è Pyramid Head. Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #2marzo #Iran #IranWar #MedioOriente #Trump #Teheran #Khamenei #DubaiAirport #Libano #Qatar #Israele #Farnesina #Cipro #GranBretagna #Ucraina #Zelensky #Roma #Milano #PapaLeoneXIV #Esteri x.com Alla terza edizione dei Giochi della Speranza, nella Casa di Reclusione di Milano Bollate, detenuti, magistrati, polizia penitenziaria e società civile si confrontano tra calcio, pallavolo, scacchi e ping pong. Per qualche ora lo sport crea relazioni e momenti di nor - facebook.com facebook