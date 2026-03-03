Due cittadini sono stati vittima di un doppio pestaggio all’alba del 16 settembre nel quartiere Santa Croce. La Procura ha ipotizzato che i due aggressori abbiano agito con il movente di

"Sconfiggere la noia". È il movente, messo nero su bianco, ipotizzato dalla Procura per la duplice e brutale aggressione perpetrata all’alba del 16 settembre ai danni di due cittadini nel quartiere Santa Croce. Per due giovani il pm Maria Rita Pantani ha chiesto il rinvio a giudizio, formulando tra le aggravanti anche i motivi futili e abietti; è già stata fissata l’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Rat. Gli imputati sono Klevis Hoxhaj, 26enne di origine albanese e con cittadinanza italiana, e il 25enne Alberto Wilmer Portoreal Asencio, dominicano. I due giovani, entrambi residenti in città e con precedenti penali, sono difesi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio pestaggio: "I due volevano sconfiggere la noia"

