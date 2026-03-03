Doppio ko Andrea Costa e Virtus | ripartire

Andrea Costa e Virtus hanno subito due sconfitte consecutive nelle ultime partite. La squadra di Costa ha perso contro Livorno e Caserta, mentre la Virtus è stata battuta da Roma e Latina. Entrambe le formazioni cercano di riprendersi dopo le recenti delusioni, con obiettivi di miglioramento nelle prossime gare. La situazione richiede ora un cambio di passo per entrambe le squadre.

di Federico Boschi Se prendiamo le prime cinque (Livorno, le due di Roma, Caserta e Latina) e le ultime cinque (Quarrata, Nocera, Imola, Fabriano e Loreto) della classe sapete in quante occasioni Davide ha battuto Golia? Semplice, solo in due occasioni: Nocera a Caserta e la Virtus in casa della Luiss. A Quarrata, Fabriano e Loreto non è mai capitato. Questo per dimostrare il gap ampissimo tra le due estremità del girone B di B nazionale. Già questo potrebbe essere sufficiente per spiegare la debacle dei gialloneri, ma chiaramente non è tutto lì. La Virtus ha la spia accesa già dalla settimana scorsa, quando a Loreto si è presentata scarica, ma forse anche provata.