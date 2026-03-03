Doppia sconfitta per la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket Cambia tanto anche per l’Italia

La Serbia ha subito due sconfitte nelle qualificazioni ai Mondiali di basket, entrambe contro la Turchia. Le partite si sono disputate tra Belgrado e Istanbul, con i risultati di 78-82 e 94-86. Questi incontri hanno segnato un momento difficile per la squadra serba, mentre l’Italia avrà cambiamenti significativi nelle prossime gare.

Da Belgrado a Istanbul, per la Serbia il problema si chiama sempre Turchia. Tra venerdì e oggi sono arrivate due sconfitte contro la squadra allenata da Ergin Ataman, per 78-82 in un'occasione e per 94-86 nell'altra. Sia chiaro, non è in pericolo la qualificazione alla seconda fase, ma qualche grattacapo può arrivare eccome. Ora, la classifica del girone C dice Turchia 4-0, Serbia e Bosnia ed Erzegovina 2-2, Svizzera 0-4. Siccome i risultati della prima fase le squadre se li trascinano anche nella seconda, per la Serbia rischia di essere un bel problema. Se non altro per un motivo: il fatto che ci saranno molto probabilmente quattro superpotenze cestistiche europee in un unico raggruppamento futuro.