Doppia sconfitta per la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket Cambia tanto anche per l’Italia

Da oasport.it 3 mar 2026

La Serbia ha subito due sconfitte nelle qualificazioni ai Mondiali di basket, entrambe contro la Turchia. Le partite si sono disputate tra Belgrado e Istanbul, con i risultati di 78-82 e 94-86. Questi incontri hanno segnato un momento difficile per la squadra serba, mentre l’Italia avrà cambiamenti significativi nelle prossime gare.

Da Belgrado a Istanbul, per la Serbia il problema si chiama sempre Turchia. Tra venerdì e oggi sono arrivate due sconfitte contro la squadra allenata da Ergin Ataman, per 78-82 in un’occasione e per 94-86 nell’altra. Sia chiaro, non è in pericolo la qualificazione alla seconda fase, ma qualche grattacapo può arrivare eccome. Ora, la classifica del girone C dice Turchia 4-0, Serbia e Bosnia ed Erzegovina 2-2, Svizzera 0-4. Siccome i risultati della prima fase le squadre se li trascinano anche nella seconda, per la Serbia rischia di essere un bel problema. Se non altro per un motivo: il fatto che ci saranno molto probabilmente quattro superpotenze cestistiche europee in un unico raggruppamento futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

