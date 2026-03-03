Dopo un aborto per trisomia 15 dovremmo approfondire con altri esami?

Una donna di 30 anni ha raccontato di aver avuto un aborto a dieci settimane, con un esame citogenetico che ha rilevato la presenza di trisomia 15. Dopo l’evento, si chiede se siano necessari ulteriori approfondimenti medici o esami. La sua richiesta riguarda l’eventuale percorso diagnostico da seguire in seguito a questa diagnosi genetica.

Salve dottore, le spiego in breve la mia situazione. Ho 30 anni e a settembre scorso sono rimasta incinta ma a 10 settimane ho avuto un aborto e l’esame citogenetico ha dato come esito la trisomia 15. Io e mio marito non abbiamo nessuna patologia nota, e le nostre famiglie non presentano problemi di questo tipo. Le chiedo se è il caso di approfondire o posso ritentare una nuova gravidanza tranquillamente? La ringrazio in anticipo. Cara signora, direi che può ritentare una nuova gravidanza serenamente. La trisomia 15 è una aneuploidia incompatibile con la vita, responsabile quasi sempre di aborti del primo trimestre. Nella stragrande... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

