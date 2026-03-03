Da sabato scorso, Ben Caspit, uno dei giornalisti più noti in Israele, si dedica a commentare gli sviluppi dopo l’attacco che ha colpito il paese. Le sue analisi si concentrano sugli effetti immediati dell’attacco e sulle reazioni politiche e sociali conseguenti. Caspit continua a seguire gli eventi, offrendo aggiornamenti e commenti sulla situazione in corso nel contesto israeliano.

Orizzonte di fuoco Morti, feriti, palazzi distrutti e le indecisioni di Trump. E un costo stellare per la difesa e per l'offensiva: anche i commentatori più entusiasti, ora tirano il freno Orizzonte di fuoco Morti, feriti, palazzi distrutti e le indecisioni di Trump. E un costo stellare per la difesa e per l'offensiva: anche i commentatori più entusiasti, ora tirano il freno Da sabato scorso Ben Caspit, una delle firme più note del giornalismo israeliano, non fa altro che esaltare l’offensiva israeliana contro l’Iran e gli effetti che l’uccisione della guida suprema Ali Khamenei avranno sulla tenuta della Repubblica islamica. «Il colpo d’apertura ha avuto più successo del previsto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Dopo la sbornia nazionalista, su Israele pesano gli effetti dell’attacco

Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenariCome si è arrivati all'attacco della notte scorsa di Israele e Stati Uniti all'Iran e cosa succederà adesso: alla vigilia degli attacchi Trump aveva...

Il delirio etno-nazionalista dell’amministrazione Trump, e gli italiani che gli vanno dietroSul tema della crisi europea sollevato dal documento strategico della Casa Bianca, secondo cui l’Ue nutrirebbe aspettative irrealistiche sulla guerra...