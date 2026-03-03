Dopo il petrolio il debito L’altro fronte del Venezuela

Nel Venezuela, oltre alle risorse di petrolio, si apre un secondo fronte che riguarda il debito sovrano. Questa situazione coinvolge le relazioni tra il Paese e gli Stati Uniti, e rappresenta un aspetto cruciale della crisi economica venezuelana. Mentre il petrolio è da sempre il simbolo della sua economia, ora il debito si presenta come un elemento fondamentale nelle dinamiche politiche e finanziarie nazionali.

Fosse solo il petrolio, la questione sarebbe finita lì. Invece per il Venezuela formato Stati Uniti c’è un altro fronte, non meno importante dell’oro nero: il debito sovrano. Da quando Donald Trump ha messo mano all’industria petrolifera venezuelana, una delle più importanti del mondo, se non altro perché sotto il suolo giacciono un quinto delle riserve globali, chiamando a raccolta le big oil, per Caracas si sono aperti scenari inediti. Il Paese sudamericano ha davanti a sé prospettive inedite: l’attrazione di nuovi investitori e la possibilità di tornare a esportare greggio. Il che, ovviamente, va a tutto a danno della Russia, dal momento che, come raccontato da questo giornale, chi finora ha comprato petrolio da Mosca, non è detto che continui a farlo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Venezuela tra petrolio e pragmatismo: la riforma che apre ai privati e il nodo del debito con la Cina

Ecco perché Trump vuole il petrolio del Venezuela

Petróleo venezolano: La historia detrás de la lucha por el oro negro que hizo rico a Venezuela

Il prezzo di petrolio e gas è già aumentato per la guerra in Iran

Borse oggi 2 marzo | Listini in rosso dopo gli attacchi, il petrolio si impenna, crollano i titoli delle compagnie aeree

