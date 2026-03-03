Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

Dopo il caso Epstein, si parla di un possibile spin-off di 'The Crown' dedicato alla storia di Andrea. I produttori avevano annunciato che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima, almeno per ora, per mantenere una certa distanza dalla realtà attuale riguardo ai Windsor. Ora, però, circolano voci che potrebbero portare a un approfondimento su aspetti meno trattati finora della famiglia reale.

(Adnkronos) – I produttori di 'The Crown' avevano giurato che la sesta stagione della serie sarebbe stata l'ultima, almeno per un po' di tempo, in modo che la storia sui Windsor "avesse una certa distanza" dall'attualità. Tuttavia, il breve arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto il 19 febbraio, sembra aver fatto cambiare idea a Peter Morgan. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’ex principe Andrea torna a Sandringham dopo l’arresto per il caso Epstein: pizzicato a bordo di un’auto – VideoUn’auto che si pensa trasporti l’ex principe Andrea arriva alla tenuta di Sandringham, dove ora risiede, dopo aver trascorso il suo 66esimo...

L’ex principe Andrea torna in libertà: interrogatorio di 12 ore sul caso EpsteinL’accusa ipotizzata per il fratello di Re Carlo III, Andrea, riguarda il passaggio di dossier riservati al finanziere durante gli… L’accusa...

Il caso Epstein - Andrea il principe senza privilegiDopo il recente arresto del Principe Andrea nell’ambito dei nuovi sviluppi del caso Jeffrey Epstein, La7 dedica lo speciale dal titolo Il caso Epstein e il principe Andrea, per approfondire le novit ... la7.it

