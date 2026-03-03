Dopo BigMama un’altra famosa cantante bloccata a Dubai Hanno bombardato tutta la notte ore di terrore

Un’altra cantante italiana si trova bloccata a Dubai a causa delle tensioni militari tra Iran, Stati Uniti e Israele. La cantante è rimasta nell’hotel, mentre si sono verificati bombardamenti durante la notte. La situazione di emergenza ha coinvolto anche altri artisti italiani presenti negli Emirati Arabi, aggiungendosi al caso di BigMama. La scena internazionale ha portato a ripercussioni sul personale dello spettacolo italiano in zona.

La tensione in Medio Oriente si ripercuote anche su volti noti dello spettacolo italiano. Dopo il caso che ha coinvolto BigMama, un’altra artista si ritrova bloccata negli Emirati Arabi a causa dell’improvvisa escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele. Raid, sirene e cieli solcati da velivoli militari hanno trasformato un viaggio di lavoro in un’esperienza carica di paura e incertezza, con ore vissute nell’angoscia e nell’attesa di poter rientrare in Italia. Non solo BigMama: un’altra cantante bloccata a Dubai, ecco chi è Tra gli italiani rimasti fermi a Dubai c’è anche Luisa Corna. La cantante e conduttrice si trovava ad Abu Dhabi insieme a Francesca Alotta per partecipare al Galà della Canzone Italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

BIGMAMA BLOCCATA A DUBAI: “VI PREGO AIUTATECI” La rapper italiana BigMama è rimasta bloccata a Dubai dopo che il suo volo da Malé è stato dirottato. Lo spazio aereo del Golfo è chiuso per l’escalation militare tra USA, Israele e Iran. “Sentiamo i miss - facebook.com facebook