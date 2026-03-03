Donne e ricerca a Città della Scienza il 7 marzo storie femminili di ispirazione e sfide per il futuro

Il 7 marzo a Città della Scienza si terrà la seconda edizione di “Donne di Scienza”, un evento dedicato alle storie femminili di ispirazione e alle sfide nel campo della ricerca. L'iniziativa si svolge in vista della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo delle donne nel settore scientifico e tecnologico.

In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, Città della Scienza rilancia la seconda edizione di "Donne di Scienza. Storie di ispirazione e sfide per il futuro". L'appuntamento è fissato per sabato 7 marzo, dalle ore 11, con una mattinata dedicata al contributo femminile alla ricerca scientifica, tecnologica e sociale. Ad aprire i lavori sarà Giuseppina Tommasielli, vicepresidente della Fondazione IDIS-Città della Scienza. Seguirà il video saluto della fisica Francesca Ferlaino, docente di Fisica sperimentale all'Università di Innsbruck e nominata "Scienziata austriaca dell'anno".

