Donne e mito | Attorno ad Antigone

Il 6 marzo 2026 alle 16.30 si svolge al Teatro Laboratorio di Verona un convegno intitolato “Attorno ad Antigone”. L’evento fa parte del progetto “Donne e mito” e viene organizzato dal Teatro Scientifico. La manifestazione si tiene presso la sede di Lungadige Galtarossa 22A. Durante l'incontro si parlerà di temi legati al personaggio di Antigone e al ruolo delle donne nella mitologia.