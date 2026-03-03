Donne e mito | Attorno ad Antigone
Il 6 marzo 2026 alle 16.30 si svolge al Teatro Laboratorio di Verona un convegno intitolato “Attorno ad Antigone”. L’evento fa parte del progetto “Donne e mito” e viene organizzato dal Teatro Scientifico. La manifestazione si tiene presso la sede di Lungadige Galtarossa 22A. Durante l'incontro si parlerà di temi legati al personaggio di Antigone e al ruolo delle donne nella mitologia.
