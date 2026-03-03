Donna investita | è gravissima Strada provinciale bloccata per consentire i soccorsi

Una donna è stata investita questa mattina sulla strada provinciale di Cerreto Guidi, nella frazione di Bassa, ed è in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno bloccato temporaneamente la strada per assistere la vittima. La strada rimane chiusa al traffico mentre proseguono le operazioni di soccorso e i rilievi.

Cerreto Guidi, 3 marzo 2026 – Incidente nel territorio comunale di Cerreto Guidi, nella frazione di Bassa. Accade nella serata di martedì 3 marzo. Una donna è stata investita da un’auto e portata all’ospedale di Pisa con l’elicottero Pegaso. Le sue condizioni sono gravissime. Ha riportato un politrauma. Subito mobilitati i mezzi di soccorso, con il 118 e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine. Accade in via XXVI Giugno, la strada provinciale 11. Si tratta della strada che collega la frazione di Bassa a Fucecchio. L’arteria è rimasta a lungo bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi. A segnalare l’incidente anche il Comune di Cerreto Guidi sui canali social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

