Domenico l’autopsia | Cuore non danneggiato durante l’espianto

Domenico ha subito un’autopsia che ha confermato come il cuore non sia stato danneggiato durante l’espianto. Oggi si è svolto il primo confronto tra l’accusa e la difesa davanti al giudice, in un procedimento legale ancora in corso. La discussione si è concentrata sui dettagli tecnici dell’intervento e sui risultati delle analisi post-mortem. La sentenza sulla vicenda è attesa nelle prossime settimane.

Con il primo confronto tra accusa e difesa davanti al giudice, nel giorno del conferimento dell'incarico per l'autopsia, si apre la seconda fase delle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo deceduto il 21 febbraio scorso, due mesi dopo il trapianto di cuore eseguito all'Ospedale Monaldi. L'organo era stato prelevato a Bolzano e, secondo quanto emerso, avrebbe subito un danneggiamento durante il trasporto per il contatto con ghiaccio secco. Da un primo esame esterno della salma, come riferito dal medico legale della famiglia, non sarebbero emerse lesioni macroscopiche al cuore, circostanza che dovrà ora essere verificata con approfondimenti tecnici.