Domani si terranno i funerali nel Duomo di Nola per Domenico, dopo l’incidente probatorio concluso a Napoli. I periti avranno 120 giorni di tempo per analizzare le cause del decesso avvenuto al Monaldi. La data è stata fissata ufficialmente, mentre le indagini continuano a raccogliere elementi sul caso.

Domenico: domani i funerali nel Duomo di Nola. Concluso l'incidente probatorio a Napoli, i periti avranno 120 giorni per far luce sul decesso al Monaldi. Il momento dell'ultimo addio per il piccolo Domenico è stato finalmente stabilito. Le esequie si terranno domani alle ore 15:00 presso il Duomo di Nola, segnando un passaggio doloroso ma necessario per la famiglia dopo giorni di attesa straziante. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'avvocato Francesco Petruzzi al termine di una mattinata densa di adempimenti giudiziari presso il tribunale del capoluogo partenopeo. La giornata odierna ha segnato una svolta fondamentale nell'inchiesta sulla morte del bambino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico: fissata la data dei funerali dopo l’incidente probatorio a Napoli

