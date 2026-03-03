Domenica di violenza domestica a Portici, dove un uomo ha aggredito un familiare e il figlio ha cercato di intervenire. Durante l'episodio, il giovane ha riportato gravi ferite mentre tentava di fermare la lite. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l’attenzione dei vicini, testimoni di quanto accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Portici. Domenica si è trasformata in una giornata di terrore per una famiglia, quando i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in seguito a una violenta lite domestica. Stando alle statistiche, i giorni festivi tendono a registrare un aumento dei casi di maltrattamenti e violenza di genere. Questo triste episodio ha coinvolto un uomo di 46 anni, la moglie di 42 e i loro due figli, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 16. All’arrivo dei Carabinieri, hanno trovato la donna e i due figli seduti sul marciapiede, visibilmente scossi e spaventati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Domenica di violenza domestica: il figlio interviene e subisce gravi conseguenze.

Portici: Domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggio. Carabinieri arrestano 46enneSanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza.

Furti, inseguimenti e violenza domestica: il questore emette sette misure di prevenzioneFogli di via obbligatori, avvisi orali e ammonimenti sono stati disposti negli ultimi giorni, in provincia, a seguito degli interventi di polizia e...

Tutti gli aggiornamenti su Domenica di

Temi più discussi: Maltrattamenti di animali? Spia di violenza domestica; La violenza domestica raccontata da fratture invisibili; Contrasto alla violenza domestica: la Polizia di Stato esegue un provvedimento di custodia cautelare degli arresti domiciliari - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Violenza domestica e impatto sui minori: sala gremita per il convegno di Cuore e Territorio.

Portici, domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggioI Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una segnalazione di una lite in famiglia. E’ domenica, statistica vuole che nei giorni ... napolivillage.com

Violenza in famiglia a Portici: ubriaco picchia moglie e figlio, arrestatoUna domenica che doveva essere di riposo si è trasformata in un incubo di violenza domestica a Portici, dove i Carabinieri della locale stazione sono ... cronachedellacampania.it

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato domenica 1 marzo di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare le basi britanniche per attacchi difensivi contro i missili iraniani. “Gli Stati Uniti hanno chiesto il permesso di utilizzare le basi brita - facebook.com facebook