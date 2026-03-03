Domenica 8 marzo va in scena In arte son Chisciott?

Domenica 8 marzo si terrà lo spettacolo In arte son Chisciott al teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. L’evento fa parte della stagione teatrale di prosa per adulti e si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026. La rappresentazione è stata programmata specificamente per questa ricorrenza e si svolgerà nel teatro situato nella frazione di Terranuova Bracciolini.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Prosegue la stagione teatrale di prosa per adulti del teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini con un appuntamento speciale pensato per la Giornata Internazionale della Donna 2026. Domenica 8 marzo va in scena IN ARTE SON CHISCIOTT?, una originale riscrittura al femminile del capolavoro di Miguel de Cervantes, che trasforma l’epica impresa del Cavaliere della Mancia in un atto teatrale contemporaneo, visionario e profondamente politico. In questa nuova prova scenica, il “Fantasioso nobiluomo” diventa plurale e femminile: due attrici si fanno Chisciotte, ribaltando prospettive e stereotipi di genere, e attraversano le pagine di Don Chisciotte della Mancia per interrogare il presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 8 marzo va in scena In arte son Chisciott? “In Arte son Chisciott?” apre la stagione dello Spina di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 dicembre 2025 – Un cavaliere che attraversa i secoli e continua a sfidare il mondo: è questo lo spirito di “In Arte son Chisciott?”, una... Al Teatro Prati va in scena “’O tuono ’e marzo”?Nel cuore di una Roma vibrante e moderna, esiste un angolo dove il tempo sembra essersi fermato per preservare la bellezza del “teatro vero”. Una raccolta di contenuti su Domenica 8 marzo va in scena In arte... Temi più discussi: Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa; Domenica 8 marzo torna la Corsa Rosa a Mestre; Domenica 8 marzo 2026 per la Giornata internazionale della Donna a ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei Autonomi; Domenica 8 marzo 2026 – Modifica alla viabilità per la gara ciclistica XC dei Castelli – Trofeo Trevisan 2026. Caronno Varesino celebra l’8 marzo con Tè, musica e voci di donnaDomenica 8 marzo alle 16.30 al Salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco un pomeriggio tra musica dal vivo, letture teatrali e condivisione promosso dalla Biblioteca ... varesenews.it L’8 marzo a Ispra con una passeggiata in riva al lago per aiutare le donne operate al senoLa proposta è pensata per celebrare l’8 marzo camminando lungo uno dei tratti più panoramici del Lago Maggiore. L’evento è promosso da Andos (Associazione nazionale Donne operate al Seno) di Ispra: ... varesenews.it +++FALSO "ALLARME": LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA RESTA LA STESSA DI DOMENICA SCORSA – IL -5 AL BITONTO E IL -1 AL MASSAFRA INFLITTI DAL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DELLA FIGC PUGLIA SI RIFERISCONO ALLE PREC - facebook.com facebook Domenica c'è il derby di Milano, che sarà decisivo per la stagione Albertini è convinto: se l' #Inter dovesse vincere il derby può già cucirsi lo scudetto sul petto! Il #Milan riuscirà a fermare i cugini o il destino del campionato è già scritto x.com