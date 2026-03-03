Domani a Napoli i funerali del bimbo con il cuore bruciato oggi si è conclusa l’autopsia

A Napoli si sono concluse le operazioni dell’autopsia sul corpo del bambino con il cuore bruciato, deceduto dieci giorni fa. Oggi, presso il Secondo Policlinico, è stato eseguito l’esame sul corpo di Domenico Caliendo. Domani, nel duomo di Nola, si svolgeranno i funerali del piccolo. La famiglia potrà così salutare il bambino in una cerimonia religiosa.

Dieci giorni sopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, oggi si è svolta al Secondo Policlinico di Napoli l’autopsia sul suo corpo, e domani, 4 marzo, nel duomo di Nola, a Napoli, la famiglia potrà finalmente celebrare il funerale. L’esame è cominciato attorno alle 14, dopo la conclusione dell’incidente probatorio durato oltre tre ore davanti al giudice Mariano Sorrentino che ha conferito gli incarichi ai periti. Periti che adesso avranno 120 giorni di tempo per fornire le loro conclusioni. Si tornerà in aula l’11 settembre. «È stata un un’apertura sul dibattimento molto grande – ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia di Domenico -. 🔗 Leggi su Open.online

Cuore bruciato, la mamma del bimbo: “Oggi è ancora operabile, domani…”. Corsa contro il tempoLa lotta per la vita del piccolo paziente di soli due anni e quattro mesi continua in un clima di estrema tensione nei corridoi dell’ospedale Monaldi...

Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora...

Bimbo di Napoli, l'autopsia: Nessuna lesione dovuta all'espianto. Domani i funeraliSul cuore del piccolo Domenico di Napoli non è emersa alcuna lesione dovuta all'espianto. Ciò significa che al momento di ... iltempo.it

Bimbo trapiantato morto a Napoli, domani i funerali. Il legale: Ai periti 4 mesi per la relazione(Adnkronos) - Si terranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo ha reso noto l'avvocato F ... msn.com

