Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’ Mirigliani a La volta buona | Parole inaccettabili

Da periodicodaily.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse il testo del brano Miss Italia". Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, è tornata a parlare della polemica nata dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2026. Al centro del botta e risposta, tra Miss Italia e Ditonellapiaga, "l’uso indebito della denominazione 'Miss Italia' da. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, Patrizia Mirigliani: “Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi”(Adnkronos) – "Miss Italia è un marchio e quando si ha a che fare con un marchio storico, noto, commerciale come Miss Italia, ci si dovrebbe chiedere...

Mirigliani: “Ditonellapiaga rischia stereotipi con Miss ItaliaPatrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, critica la canzone Miss Italia di Ditonellapiaga per presunto sfruttamento del marchio e rischio...

Una raccolta di contenuti su Miss Italia

Temi più discussi: Sanremo, Patrizia Mirigliani: Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi; Sanremo 2026, Ditonellapiaga sotto accusa, da Miss Italia minacciano querele: Danneggia dignità e onore; Miss Italia contesta l'uso indebito del nome a Ditonellapiaga. La replica della cantante; Sanremo 2026, Ditonellapiaga e il caso Miss Italia: scatta la prima polemica.

miss italia ditonellapiaga e il casoDitonellapiaga e il caso 'Miss Italia', Mirigliani a La volta buona: Parole inaccettabiliIo vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse il testo del brano Miss Italia. Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, è tornata a parlare della polemica nata dopo la prima puntata del Festiva ... adnkronos.com

miss italia ditonellapiaga e il casoSanremo 2026, scontro tra Ditonellapiaga e Miss Italia: spunta l’ipotesi querelaUso indebito del marchio: Miss Italia contro il brano di Ditonellapiaga, tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo. comingsoon.it

Digita per trovare news e video correlati.