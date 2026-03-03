Disastro del Vega10 sul monte Serra | 49 anni dopo la stessa commozione

A 49 anni dall’incidente del Vega10 sul Monte Serra, la comunità di Calci ha incontrato nuovamente i familiari delle 44 vittime, insieme agli ex allievi del corso ‘Invicti’ dell’Accademia Navale di Livorno e ai rappresentanti dei corpi militari coinvolti, Marina Militare e altri. L’evento ha riunito le persone per ricordare quella tragedia, che ancora suscita emozioni profonde.

Sono trascorsi 49 anni dall'incidente aereo del Monte Serra e oggi la comunità di Calci ha di nuovo accolto i familiari delle 44 vittime, gli ex allievi del corso ‘Invicti’ dell’Accademia Navale di Livorno e i rappresentati dei corpi militari cui appartenevano le vittime, Marina Militare e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: La nebbia, la bassa quota, lo schianto sul Monte Serra: la strage dei cadetti Contenuti utili per approfondire Disastro del Vega10 Discussioni sull' argomento La cerimonia commemorativa a 49 anni dal disastro aereo del Vega10 sul Monte Serra; Disastro del Vega10 sul monte Serra: 49 anni dopo la stessa commozione; Monte Serra, 49 anni dal Vega10; FOTO/ Cerimonia commemorativa a 49 anni dal disastro aereo del Vega10 sul Monte Serra. Incidente del Monte Serra Disastro aereo che coinvolse un C-130H Hercules dell'allora 46ª Aerobrigata (oggi 46ª Brigata Aerea) dell'Aeronautica Militare Italiana, denominato Vega 10 con a bordo 38 allievi dell'Accademia Navale di Livorno..... x.com TRAGEDIA CADETTI MM il 3 marzo 1977, vi fu un disastro aereo che coinvolse un C-130H Hercules dell'allora 46ª Aerobrigata AM, con a bordo 38 allievi della 1ª classe "Invicti" dei Corsi Normali dell'Accademia Navale di Livorno, che erano a bordo per u facebook