Disagi per i viaggiatori in Circumvesuviana | sciopero il 6 marzo

Venerdì si prevede uno sciopero che coinvolgerà l'intera giornata i treni della Circumvesuviana, causando possibili disagi per chi utilizza questo servizio per i propri spostamenti. L'interruzione del servizio interesserà tutto il giorno, rendendo più complicati gli spostamenti degli utenti che si affidano ai treni della rete ferroviaria. La circolazione potrebbe subire significativi rallentamenti o sospensioni temporanee.

Uno sciopero, distribuito sull'intero arco giornaliero, potrebbe rendere molto complicati gli spostamenti di venerdì agli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, infatti, per il prossimo 6 marzo è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte del sindacato Confail, azione che interesserà il solo personale viaggiante delle linee vesuviane. Eav, che evidenzia come il servizio sarà garantito nelle fasce orarie comprese tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30, sottolinea come "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sciopero di 24 ore, possibili disagi per gli utenti Circumvesuviana giovedìTempo di lettura: < 1 minuto Uno sciopero, distribuito sull’intero arco giornaliero, potrebbe rendere molto complicati gli spostamenti di venerdì...

Leggi anche: Treni, Fs: disagi per viaggiatori, sciopero nazionale dalle 21 di stasera

Aggiornamenti e notizie su Disagi per i viaggiatori in...

Temi più discussi: Treni, Fs: disagi per viaggiatori, sciopero nazionale dalle 21 di stasera; Scioperi, tre giorni di disagi per i viaggiatori. Si comincia con lo stop ai voli; Fine febbraio di disagi per i viaggiatori, si fermano treni e aerei: ecco quando; Scioperi nei trasporti fino a sabato, disagi per i viaggiatori.

Disagi per i viaggiatori in Circumvesuviana: sciopero il 6 marzoSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... napolitoday.it

Scioperi nei trasporti fino a sabato, disagi per i viaggiatoriTre giorni di possibili disagi per i viaggiatori italiani a causa di una serie di scioperi nel settore dei trasporti programmati fino a sabato. Le ... canalesicilia.it

Alcuni tratti saranno chiusi dal 1° giugno al 31 ottobre, altri già da aprile: «Disagi inevitabili» #Cagliari - facebook.com facebook

#Prove #Sanremo2026 #Fedezemasini portano sul palco disagi personali quanto universali. Si incastrano perfettamente. x.com